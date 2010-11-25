Почему мама и папа запрещают играть в #дота2 ? (Больше наших историй в закрепе "жЫзнь") У Тимура отличные родители, они заботились о своем ребенке. Не давали много играть, чтобы не испортить зрение, ругали за ночи с компом. Тимур обижался на них, играл втихаря. Узнаешь себя в этом, да? Вот сейчас, спустя время, мы все же благодарны им. Удивительно, вроде бы игра – это наш основной доход, то почему мы так говорим? Тима не стал замкнутым игроманом, у него есть крутые друзья. Он смог привлечь мое внимание своими знаниями во многих сферах, интересовался техникой и историей. Читал мне Маркса на ночь🙈 Не будь наш с вами стример отстранен от компа родителями – он бы не нашел работу, не снял квартиру, куда меня и перевез. Не было бы нас. Куча факторов, но во всем нужен баланс! Поэтому залипая в игру и ругаясь с мамой пойми, что они желают тебе только добра. Рассказать в следующем посте о том, как самому начать стримить? Как убедить семью, что ты не просто залипаешь в Дотке, а деньги зарабатываешь?
https://www.youtube.com/watch?v=kTmf2AprsCM